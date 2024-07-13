Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении, - Генштаб

Российские войска пытались прорвать оборону украинских войск на Кураховском направлении. Всего за сутки, 12 июля, произошло 149 боестолкновений.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
"На Кураховском направлении Силы обороны отразили 22 атаки возле Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону украинских войск", - говорится в сообщении.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское, а также в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздолевки и Выемки.
На Краматорском направлении противник атаковал 11 раз в районах Ивановского, Андреевки и Часового Яра.
На Торецком направлении захватчики совершили 19 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Пивничное, Зализное и Нью-Йорк.
На Покровском направлении ВСУ отразили 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских усилий была близ Новоалександровки.
На Времивском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Водяного и Урожайного.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Работино.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
За прошедшие сутки, 12 июля, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также поразили три средства ПВО и артиллерийскую систему врага.
Потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также ВСУ обезвредили восемь танков, 24 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 52 автомобиля и 13 единиц специальной техники.