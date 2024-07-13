Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении, - Генштаб

"На Кураховском направлении Силы обороны отразили 22 атаки возле Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону украинских войск", - говорится в сообщении.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении противник атаковал 11 раз в районах Ивановского, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении захватчики совершили 19 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Пивничное, Зализное и Нью-Йорк.

На Покровском направлении ВСУ отразили 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских усилий была близ Новоалександровки.

На Времивском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Водяного и Урожайного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.