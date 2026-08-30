Россияне накапливают силы для наступления на одном из направлений фронта, - ISW

По оценке аналитиков, российские силы все активнее привлекают иностранных новобранцев. По словам представителя украинской бригады, действующей на Славянском направлении, их доля на этом участке недавно выросла примерно до 30% личного состава российских войск.

Речь идет преимущественно о военных из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

В то же время, украинский военный отметил, что российские подразделения, несмотря на накопления сил, остаются недостаточно подготовленными.

Удары по украинской логистике

Российские войска также сосредотачивают удары по украинским логистическим объектам и речным переправам.

В частности, оккупанты атакуют переправы через Оскол и Северский Донец. По оценке ISW, такие действия могут быть частью подготовки к предстоящему усилению наступательных операций на Лиманском направлении, расположенном к северо-востоку от Славянска.