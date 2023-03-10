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Россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь, - Силы обороны

Фото: войска РФ не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска пока не могут идти в наступление на Угледар из-за значительных потерь. В настоящее время враг занимается восстановлением сил, поскольку там за прошедшую неделю недосчитался около двух батальонов личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты также признали значительные потери вблизи Авдеевки, Марьинки.

"О наступлении (на Угледар - ред.) речь не может идти, поскольку враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения", - рассказал Дмитрашковский.

Он отметил, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упало.

"Командир знаменитой 155-й бригады морской пехоты был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения. Также подразделения "Степь" и "Тигр" на сегодняшний день отказываются участвовать в боевых действиях. Известно о 126-й бригаде, в которой 20 человек написали и сообщают, что лучше отсидят в тюрьме, чем будут пушечным мясом", - добавляет Дмитрашковский.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара и теперь в командовании решают вопрос: предпринять ли еще одну попытку.

Также сообщалось, что российские войска готовятся к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери. Но и в этот раз ресурсов для прорыва недостаточно.

Вместе с тем аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают продвижение россиян в районе Угледара маловероятным.

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