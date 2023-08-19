Россияне могут отправить жителей оккупированных районов на фронт после "выборов", - Федоров

"Уже предупреждают жителей временно оккупированных территорий, что сразу после фейковых выборов начнется мобилизация на оккупированных территориях. С 29 августа они собираются провести первые тестовые мобилизационные дни на временно оккупированной территории. Полгода враг делал перепись нашего населения для фиксации в фейковом военкомате, а после фейковых выборов начнет мобилизацию", - сказал он.

Федоров объяснил, что мобилизацию на оккупированных территориях Украины россияне могут использовать для успокоения населения РФ.

При этом мэр Мелитополя предполагает, что принудительная мобилизация может в первую очередь затронуть тех, кто получил российские паспорта.

"Выборы" на оккупированных территориях

Следует отметить, что 10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Также путинский режим планирует провести "выборы" на оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в России.

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