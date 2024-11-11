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Россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней, - Волошин

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вскоре могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Волошина, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, которые и так отстают на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", - сказал спикер.

Он добавил, что российские войска в этом районе численно значительно превышают украинских защитников.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, в октябре в СМИ появилась информация, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем.

Недавно в сети появилась информация о взятии под контроль российскими войсками поселка Левадное в Запорожской области. В ВСУ подтвердили продвижение врага в том направлении.

К тому же военные предупредили об угрозе на южном фронте. Несколько собеседников РБК-Украина в военных и политических кругах опасаются, что оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.

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Война в УкраинеЗапорожская областьВСУ