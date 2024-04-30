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Россияне могут выбирать тактические направления для будущих наступлений возле Авдеевки, - ISW

Фото: Россияне могут выбирать тактические направления для будущих наступлений возле Авдеевки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российское командование стоит перед выбором в каком направлении двигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Несколько известных военных блогеров заявили, что российские войска проводят наступательные операции в районе Керамика с целью продвижения в направлении Архангельского, но также пытаются продвинуться на запад из района Очеретино в направлении Сокола и на юго-запад в направлении линии Новопроковское-Новоселовка Первая.

Сотрудники института продолжает оценивать, что продолжающаяся стабилизация Россией своего выступа к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: или продолжать продвигаться на запад к своей заявленной оперативной цели в Покровске, или попытаться продвинуться на север для проведения возможных дополнительных наступательных операций с российскими силами в районе Часового Яра.

Ситуация на фронте

Ранее в украинском Генштабе в вечерней сводке 29 апреля сообщали о том, что в течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения на фронте.

Силы обороны Украины отразили 27 атак россиян на Бахмутском направлении.

По данным Генштаба на утро 29 апреля, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет 467 470 солдат.

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