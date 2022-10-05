Россияне могут иметь сотни иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", - Игнат

Российская армия может иметь сотни дронов-камикадзе "Shahed-136", которые получила от Ирана и использует для атак в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Он отметил, что Россия доставила дроны из Ирана транспортными самолетами Ил-76. Ранее речь шла о четырех таких бортах.
Игнат предполагает, что россияне наладили и другие пути транспортировки иранских дронов. Поэтому назвать точное количество беспилотников, находящихся на вооружении армии РФ, трудно, но речь идет о сотнях единиц.
"Речь может идти о сотнях "Shahed-136", которые они (россияне - ред.) маркируют как "Герань". Не надо их называть "Герань", потому что мы понимаем, откуда ноги растут. Это иранский дрон "Shahed-136 ". Соответствующие дипломатические ноты уже выставлены иранскому правительству", - отметил спикер.
Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе, которые запустили с юга.
Авиация и зенитно-ракетные подразделения смогли сбить шесть из них, еще шесть атаковали Белую Церковь Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, ранен один человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.