RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне могут готовить обстрелы Никополя. Глава ОВА обратился к горожанам

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские ничтожества, согласно данным партизан, могут готовиться к обстрелу в Никопольском районе. Горожан призвали находиться в безопасных местах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"Друзья, имею информацию от партизан о возможной подготовке ордынцев к обстрелу нашего района. Прошу жителей прибрежных территорий находиться в зданиях и избегать открытых территорий", - пишет Евтушенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные вчера из ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район. К счастью, никто не пострадал.

Также в новогоднюю ночь в городе в результате удара было повреждено около десяти домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияНикопольДнепропетровская область