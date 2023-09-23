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Россияне могут готовить диверсии на северной границе, - ЦНС

Фото: россияне могут готовить диверсии на северной границе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы прибыли на учения в город Грайворон Белгородской области. Могут прибегнуть к диверсиям на северной границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

Отмечается, что диверсии могут произойти на границе с Харьковской и Сумской областей. 

"В район российского города Грайворона прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ. Их задача - проведение учений личного состава в приграничных районах Украины", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что благодаря гражданским передвижения российских террористов фиксируется, в связи с чем "экзамен сдадут "не все". 

Как сообщить о расположении позиций террористов? 

ЦНС советует писать в бот Службы безопасности Украины. 

Через бота можно предоставить данные о местах дислокации, передвижения, объемов военной техники и личного состава оккупанта. Важно указать географические координаты расположения террористов.

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