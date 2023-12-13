Россияне могли бить по Киеву ракетами 48Н6 из комплекса С-400, - ОП

"Пока известно, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400", - написал Ермак.

По его словам, цель россиян - объект критической инфраструктуры.

"Нам известно, куда они бьют", - добавил руководитель Офиса президента.

Что известно о ракетах 48Н6

В арсенале российской зенитно-ракетной системы С-400 есть ракета 48Н6, которая способна наносить удар в радиусе до 200 км. Они летят по баллистической траектории, поэтому их сложно вовремя обнаружить.

Ракета 48Н6 и ее модернизированные версии имеют полуактивную головку самонаведения и дальности уничтожения воздушных целей: 150 км для 48Н6, 200 км для 48Н6М и 250 км для 48Н6ДМ. Вес боевой части составляет 145, 150 и 180 кг соответственно.

Такая ракета может быть эффективной против неподвижных наземных целей, например незащищенных складов, личного состава на открытой местности, автомобильной техники на открытой местности и объектов инфраструктуры.

Ракетка атака на Киев 13 декабря

Этой ночью российские захватчики атаковали Киев ракетами. Стоит отметить, что в столице раздалась серия взрывов в районе левого берега. Воздушная тревога была объявлена после взрывов.

Враг выпустил по столице 10 ракет (речь идет о ЗРК С-400 и "Искандер"). Все цели удалось сбить силам ПВО.

Как известно, прямого попадания ракет в Киеве не было, но из-за падения обломков повреждения по меньшей мере в трех районах. По последним данным, в результате атаки 53 человека пострадали, среди них есть дети.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте "прилетов" обломков российских ракет. Подробнее об этом - в нашем материале.