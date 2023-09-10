Россияне модернизируют "шахеды"? Отличают ли иранские дроны от собранных в РФ

"У меня нет такой информации о выносливости и скорости ("шахедов", собранных в РФ, - ред.). Скорость "Шахеда" условно может меняться. Он может лететь как 120, так и до 180 км/ч. Как запрограммируют, так он и будет лететь", - объяснил он.

Спикер не исключает, что россияне могут модернизировать дроны иранской разработки. Однако, по его мнению, такие изменения не будут значительными.

"То, что они могут быть несколько модернизированы, подразумевается использование других материалов, возможно, композитные для того, чтобы усложнить их обнаружение - это возможно. Возможно, есть какие-то моменты незначительные, которые модернизируются. Но все равно это тот же шахед", - сказал Игнат.

Что этому предшествовало

Напомним, украинская разведка сообщила, что россияне начали на своей территории изготавливать дроны "Шахеды", которые раньше закупались у Ирана. Более того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключает, что в холодный период оккупанты могут активизировать атаки дронов.

В конце июля спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россияне уже начали использовать "шахеды" собственного производства.

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