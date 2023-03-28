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Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области

Фото: Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре общины в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 28 марта, российская армия атаковала четыре общины в Сумской области по минометам и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне провели обстрелы территории 4 общин Сумской области. Предварительно - без последствий", - говорится в сообщении.

  • Белопольская община: зафиксировано 90 прилетов из АГС территории РФ и 10 "прилетов" из СПГ;
  • Юношеская община: россияне били из минометов - 3 "прилета";
  • Зноб-новгородская община: был обстрел территории (вероятно из САУ) - 14 "прилетов";
  • Эсманская община: россияне били из ствольной артиллерии - 4 "прилета".

"По сообщениям военных, оперативная обстановка в Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские войска этой ночью ударили авиационной бомбой по Белополью Сумской области. В результате атаки один человек пострадал, есть разрушение.

Также ночью в пятницу, 24 марта, российские оккупационные войска также обстреляли город Белополье Сумской области, тогда враг тоже применял, в том числе и авиабомбы.

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