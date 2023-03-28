Россияне снова сбросили авиабомбу на Сумскую область: есть разрушения и пострадавший
Российские войска этой ночью ударили авиационной бомбой по Белополью Сумской области. В результате атаки один человек пострадал, есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя ОП Андрея Ермака.
"Враг продолжает обстреливать Белополье в Сумской области. Россияне совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой", - написал Ермак.
По его словам, в результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение.
Также повреждены два частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом.
"Пострадал один человек", - сообщил Ермак.
Он также отметил, что войска РФ пытаются испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских.
"Типичный терроризм государства-террориста", - добавил руководитель ОП.
Фото: россияне снова сбросили авиабомбу на Сумскую область (t.me/ermaka2022)
Напомним, что ночью в пятницу, 24 марта, российские оккупационные войска также обстреляли город Белополье Сумской области, тогда враг тоже применял, в том числе, и авиабомбы.
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