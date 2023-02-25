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Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области

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Сумская область, Суббота 25 февраля 2023 21:36
Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области Фото: россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы трех территориальных общин области: Шалыгинской, Белопольской, Свеской. Было зафиксировано 36 "прилетов", из которых 28 "прилетов из минометов, 8 - из артиллерии", - говорится в сообщении.

  • Шалыгинская община: в 11:40 российские армейцы били из артиллерии - 8 "прилетов", а около 12:00
  • Белопольская община: после обеда россияне обстреляли из минометов три населенных пункта общины. Всего на территорию враг сбросил 14 мин.
  • Свеская община: с 12:48 был тоже минометный обстрел - 4 "прилета".

Отмечается, что обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, сегодня россияне из ствольной артиллерии обстреляли приграничье Сумской области.

Также мы писали, что в пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

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