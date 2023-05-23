RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из минометов обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска обстреляли пгт Казацкое (Херсонская область) во вторник, 23 мая. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Утром 23 мая 2023 года российская армия осуществила минометный обстрел пгт Казацкое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погибла женщина. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Пгт Казацкое находится на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки. Российские войска регулярно обстреливают села и города Херсонской области с правобережья.

Напомним, что вчера российские войска обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Недавно в результате преднамеренной атаки россиян в селе Казацкое Херсонской области погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине