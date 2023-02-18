Россияне из минометов атаковали кладбище в Сумской области

В субботу, 18 февраля, российские военные снова атаковали приграничье Сумской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"Оккупанты в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. На этот раз целью вражеских минометов стало сельское кладбище", - говорится в сообщении.

С 16:40 до 17:00 поступила информация об 11 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Казачье (район сельского кладбища).

"Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры уточняется"