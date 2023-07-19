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Россияне из миномета обстреляли село в Херсонской области: есть раненая

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Ольговка, Среда 19 июля 2023 21:22
Россияне из миномета обстреляли село в Херсонской области: есть раненая Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 19 июля, из минометов обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Армия РФ из миномета ударила по жилому дому в Ольговке Тягинской общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в собственном доме ранения получила 59-летняя женщина. У нее диагностировали осколочные ранения конечностей и перелом руки.

Россияне из миномета обстреляли село в Херсонской области: есть раненая

Фото: Ольга (deepstatemap.live)

"Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь", - добавили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации украинскими военными Херсона, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

К примеру, в результате ударов по Бериславскому району 12 июля, пострадал гражданский. Тогда же враг нанес артиллерийский удар по жилым домам Гавриловки Новоалександровской общины.

Вчера оккупанты обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской артиллерийской атаки пострадала женщина.

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