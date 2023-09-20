Россияне на Мелитопольском направлении превращают города в крепости, - Федоров

"Оккупанты разрывают берег реки Молочной вблизи Мелитополя, из которой делают болото, через которое будет сложно пройти ВСУ. Также продолжают строить дамбы, чтобы реки разливались на поля", - рассказал глава Мелитополя.

По словам Федорова, враг строит подземные города из морских контейнеров и завозит лес-кругляк для построения фортификаций.

Ситуация в Мелитополе

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявлял, что утром в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов.

"В пока оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах", - написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе "Автоцвета".

Заметим, что русские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат "прилеты" по базам русских войск.

Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

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