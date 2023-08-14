Россияне почти сотню раз ударили по Запорожской области: есть погибшие

Обстрелы Запорожской области

Семь российских дронов атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Новодаровку и Малые Щербаки.

Пять ударов с РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке.

Россияне нанесли три ракетных удара по Степному, а также авиационный удар по Пятихаткам.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты совершили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Волшебного, Красного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степного, Белогорья, Щербаков, Пятихаток, Лобкового, Степного и Плавней.

Жертвы

Из-за ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

В МВД сообщили, что россияне нанесли ракетный удар около 2:00.

Фото: россияне почти сотню раз ударили по Запорожской области (t.me/mvs_ukraine)

Разрушения

Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В МВД сообщили, что из-за обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних вылетели окна.

Ночной обстрел Запорожской области

РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью в Запорожье раздались взрывы. Тогда Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики.

Между тем, местные Telegram-каналы писали о трех пусках ракет по Запорожью из систем С-300 из-под оккупированного Токмака.

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