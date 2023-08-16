Россияне не имеют успехов на Купянском направлении, - ГУР

"Купянское направление остается одним из мест, где россияне не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать. Успеха здесь у московитов нет, но Кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начатой им войны", - рассказал Скибицкий.

По его словам, после полуторагодичной широкомасштабной агрессии против Украины РФ все еще пытается добиться задачи-минимума - выйти на административные границы Донецкой области.



"Впрочем, нынешние действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения", - отметил представитель ГУР.

Ситуация на Купянском направлении

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на востоке фиксируют уменьшение количества обстрелов и атак со стороны россиян, поскольку ВСУ мощно ударили по захватчикам, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлении.

К тому же, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что Украина перебросила резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным движение захватчиков.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении Вооруженные силы Украины отразили атаки российских войск в районе юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки.