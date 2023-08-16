Россияне имеют "слабый и неуверенный" контроль над Роботиным: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись 15 августа. Министерство обороны России (МО) заявило, что украинские войска проводили неудачные наступательные операции вблизи Ольшан (15 км северо-восточнее Купянска), Синьковки (8 км северо-восточнее с. Купянск), Новоселовского (14 км северо-восточнее) западнее Сватового), Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового), Белогоровки (12 км южнее Кременной), Раздолевки (31 км юго-западнее Кременной), Кузьминого (3 км юго-западнее Кременной), Веселого ( 31 км юго-западнее Кременной).

Представитель Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский заявил, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, урочища Маньковка (приблизительно 15 км восточнее Купянска), "леса Уса" (вероятно, между Синьковкой и Лиманом Первым) и Новоселовского

14 августа представитель Центральной группировки войск РФ Александр Савчук заявил, что украинские силы безуспешно наступали на сватовском направлении. Российский военный блоггер утверждал, что 15 августа украинские войска безуспешно атаковали вблизи Сватового и неудачно совершили небольшие атаки вблизи Кармазиновки (13 км юго-западнее Сватового).

Другой российский "военкор" утверждал, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Торского (15 км к западу от Кременной) и района Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной). Координаты, опубликованные им, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Российские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись 15 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска проводили неудачные наступательные операции к юго-востоку от Ольшан и к востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).

Российский военный блоггер заявил, что российские войска наступают у Синьковки. Другие российские военные блоггеры утверждали, что российские войска проводили наступательные операции вблизи Синьковки, Андреевки (15 км к западу от Сватового), Белогоровки и Веселого.

14 августа российский военный блоггер заявил, что под Белогоровкой продолжаются позиционные бои и что российские войска интенсивно атакуют украинские войска в районе Серебрянского леса. Российский источник утверждает, что в направлении Северска (18 км юго-западнее Кременной) действуют подразделения 123-й отдельной мотострелковой бригады.

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и не производили никаких заявленных или подтвержденных наступлений 15 августа. Российские военные блоггеры сообщали о продолжающихся боях на линии Клещиевка-Курдюмовка-Андреевка (все 5-11 км к югу от Бахмута). Один "военкор" утверждал, что российская ситуация в этом районе нестабильна, поскольку украинские войска контролируют преобладающие высоты и леса вокруг важных населенных пунктов.

Российские силы продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись 15 августа. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска контратаковали вблизи Клищиевки и Андреевки. Некоторые военные блоггеры утверждали, что российские силы отразили неопределенные позиции в южной Клещиевке, но один из них утверждал, что российские атаки были безуспешными.

Российские и украинские войска продолжали боевые действия на линии Авдеевка-Донецк и не продвигались 15 августа. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки к югу от Авдеевки, вблизи Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка) и Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки). Министерство обороны (МО) России утверждало, что российские силы отразили украинские наземные атаки вблизи Красногоровки (8 км к северу от Авдеевки) и Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки).

"Южная ось"

15 августа украинские войска продлили наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (район границы Донецко-Запорожской области).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска атакуют Урожайное и его окрестности (9 км к югу от Великой Новоселки), а большинство российских источников отмечали, что украинские войска удерживают только позиции в северном Урожайном, тогда как остальные населенные пункты остаются спорной "серой зоной" , хотя, как ранее отмечало ISW, российские источники часто описывают контролируемую Украиной территорию как "серую зону", чтобы минимизировать масштаб российских потерь, о которых сообщается.

Батальон "Восток", в частности, воюющий в этом районе, заявил 15 августа, что российские войска полностью потеряли Урожайное, и обвинил нехватку пехоты и техники в потере населенного пункта, но ISW еще не нашло визуального подтверждения того, что русские войска полностью вышли. из города.

Разница между российскими претензиями по Урожайному, вероятно, свидетельствует о том, что российские войска в значительной степени отошли из центра населенного пункта на позиции в его окрестностях. Однако украинские войска, вероятно, еще не установили полный контроль над центральным или южным Урожайным, где, вероятно, продолжаются ограниченные стычки за контроль.

Представитель российской Восточной группировки войск Олег Чехов также заявил, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Новодаровки и к северу от Приютного (оба примерно в 15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области 15 августа и не совершили ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Урожайного.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска дополнительно контратаковали у Старомайорского, но не уточнил результат атаки. Он опубликовал кадры, на которых видно, бойцов 503-го батальона 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР" вблизи Новодонецкого (15 км юго-восточнее Великой Новоселки), которые утверждают, что они обороняют этот район почти два месяца.

15 августа украинские войска продолжали продвигаться по западной Запорожской области. На геолокационных кадрах, опубликованных 14 августа, как сообщается, видно, как российские силы наносят удар по группе из пяти-семи украинских военнослужащих, скрывавшихся в здании в центре Роботиного (15 км к югу от Орехова), что свидетельствует о том, что украинские силы продвинулись в поселение.

Российские источники, однако, утверждали, что это кадры неудачной украинской атаки на Роботине две недели назад, и подчеркивали, что российские силы отразили украинскую атаку. Даже если кадры две недели назад, присутствие украинских войск в центре оккупированного Роботиного свидетельствует о том, что российский контроль над населенным пунктом, вероятно, слаб и противоречив.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, показывают, как украинские войска работают с западной техникой севернее Роботиного, что подтверждает украинские и российские сообщения о том, что Украина, возможно, недавно развернула новые контрнаступательные бригады в районе западной Запорожской области.

Российские источники также утверждали, что украинские войска совершили неудачную атаку на Роботине ночью с 14 на 15 августа, но российские войска отразили атаку. Оккупационный глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска ежедневно атакуют Роботино группами численностью от 40 до 100 человек.

Российские войска продолжали оборонные операции в западной Запорожской области и не проводили заявленных или подтвержденных наземных атак в этом районе 15 августа. Министерство обороны Великобритании (МО) сообщило, что чеченский батальон "Восток-Ахмат" принимает участие в оборонных операциях в район Орехов под командованием 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия Южного ВО).

Российский военный блоггер заявил, что 15 августа российские войска продолжали обстреливать украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Он сообщал, что российские беспилотники и артиллерия избивали по украинским позициям возле Антоновского моста и к западу от Казачьих Лагерей.

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