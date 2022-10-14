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Россияне имеют еще около 300 иранских дронов-камикадзе, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия имеет еще около 300 иранских дронов-камикадзе, которыми она бьет по Украине. Россия пытается купить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"По нашей информации, около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные", - заявил глава Минобороны.

По его словам, Россия пытается закупить еще несколько тысяч иранских дронов. Резников подчеркнул, что пока не может прогнозировать, закупит ли РФ такое количество беспилотников у Ирана. Однако украинцы и ВСУ должны быть готовы к этому.

"Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы для уничтожения, подавления, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги, и соответственно готовим системы противодействия", - добавил Резников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране около 2400 дронов-камикадзе.

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