Россияне массово выводят деньги из страны: в разведке раскрыли, чего они боятся

Россияне начали активно выводить сбережения за границу и скупать валюту на фоне санкций и ожиданий новых ограничений со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

Россияне резко нарастили переводы денег на счета иностранных брокеров, пытаясь вывести часть капитала из страны, прежде чем это может стать сложнее. По данным разведки, с декабря 2024 по июнь 2026 домохозяйства РФ перевели нерезидентным брокерам почти 600 млрд рублей.

Эта сумма превышает объем аналогичных переводов за предыдущие семь лет вместе взятых.

Особенно заметно предания выросли весной 2026 года. В апреле-июне россияне ежемесячно переводили иностранным брокерам около 42-45 млрд рублей, что эквивалентно более 500 млн долларов.

По оценке СЗРУ, примерно 40% этих средств являются фактическим выводом денег из России. Три четверти этой суммы приходится на так называемые "парковочные" решения, когда брокерский счет фактически используется вместо валютного банковского счета.

Еще около четверти переводов связано с подготовкой к возможному переезду за границу.

Россияне снова скупают валюту

Параллельно население РФ вернулось к активной покупке наличной иностранной валюты.

В июне чистые покупки валюты россиянами составили 54,9 млрд. рублей. В мае показатель достиг 52,2 млрд, а в апреле – 51,8 млрд рублей.

Таким образом, всего за три месяца россияне приобрели наличную валюту почти на 159 млрд рублей. По данным разведки, это рекордный показатель с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время, граждане РФ начали активнее забирать деньги с банковских счетов. За январь-июль из банковской системы России в наличные ушло около 2 трлн рублей. Только в июле население сняло около 620 млрд. рублей.

Чего боятся россияне

В СЗРУ связывают такое поведение населения с санкциями и все более жестким отношением западных банков к российским деньгам.

Дополнительным фактором стало решение ЕС в конце прошлого года включить Россию в список стран с высокими рисками в сфере противодействия отмыванию средств.

В то же время, россияне опасаются возможного усиления внутреннего режима после выборов в Государственную думу. Среди возможных сценариев называют введение военного положения или новую мобилизацию.

Пока российские банки продолжают получать наличные доллары и евро через третьи страны, несмотря на санкции на прямые поставки американской и европейской валюты.

Однако ситуация может измениться, если Конгресс США примет новые жесткие санкции против России. В этом случае один из каналов поставки наличной валюты может быть перекрыт.

Это может привести к дефициту наличной валюты на русском рынке, после этого Центральному банку РФ придется ограничивать её продажу. Если аналогичные ограничения будет введен Европейским Союзом, проблемы могут возникнуть и с доступностью евро.