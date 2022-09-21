Обвал на российском фондовом рынке ускорился после объявления Путиным мобилизации

Рынок акций РФ в начале торгов в среду, 21 сентября, продолжил обвальное падение. Индекс Московской биржи упал на 7,4%, индекс РТС упал 9,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи .

Обвал произошел после того, как резидент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ с 21 сентября. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня.

Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 15%. Больше всего теряют акции финансовых компаний.

Путин также пригрозил Западу ядерным оружием, заявив, что российское якобы превосходит вооружение стран НАТО. "При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - заявил он.

Глава военного ведомства РФ Серей Шойгу заявив, что в ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч человек.

Напомним, 20 сентября индексы Московской биржи и РТС обвалились на 8,8-9,3% после сообщений о планах мобилизации.