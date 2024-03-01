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Россияне массированно ударили по Волчанску, было минимум 30 взрывов: есть раненый (фото)

Архивное фото: Россияне массированно ударили по Волчанску (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 1 марта, массированно ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате этого пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Отмечается, что оккупанты снова обстреляли Волчанск, в городе прозвучало не менее 30 взрывов. 

"Обстрел произошел около 11:00. Повреждены частные дома. Ранения получил местный житель 1956 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/police.kharkov)

На местах "прилетов" событий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

Обстрел населённых пунктов Украины

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Также в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

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