Россияне массированно ударили по Волчанску, было минимум 30 взрывов: есть раненый (фото)

Отмечается, что оккупанты снова обстреляли Волчанск, в городе прозвучало не менее 30 взрывов.

"Обстрел произошел около 11:00. Повреждены частные дома. Ранения получил местный житель 1956 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/police.kharkov)

На местах "прилетов" событий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

Обстрел населённых пунктов Украины

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Также в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.