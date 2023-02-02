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Россияне массированно обстреливают село в Херсонской области, известно о четырех раненых

Иллюстративное фото: россияне массированно обстреливают село в Херсонской области, известно о четырех раненых (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты массированно обстреливают село Комышаны в Херсонской области. Уже известно о четырех раненых в результате вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

По его словам, обломками вражеских боеприпасов были травмированы две женщины, мужчина и 5-летний мальчик.

Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших гостализовали в медучреждения, там им оказывают необходимую помощь.

Он призвал жителей Комишан спускаться в погребы или подвалам и находиться там до завершения атак.

РБК-Украина сообщало, что россияне сегодня утром уже обстреливали Комышаны. В результате атаки погибла женщина.

Кроме того, вчера захватчики били по территории Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА, четыре человека получили ранения.

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