Россияне массированно обстреляли село в Сумской области: есть погибшие и раненые
Российская армия сегодня, 29 января, массированно обстреляла пгт Зноб-Новгородское в Сумской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию и Офис генерального прокурора.
Информация от областной администрации
Россияне днем били из минометов и реактивных систем залпового огня. Зафиксировано не менее 20 взрывов.
"В результате обстрела, предварительно, 2 человека погибли сразу, 2 - были ранены. К сожалению, один из них из-за тяжелых травм скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Также были повреждены шесть частных жилых домов, хозяйственная постройка, летняя кухня, частный автомобиль, отделение "Новой почты", промышленное предприятие, магазин, линия электропередач.
Населенный пункт расположен менее чем в пяти километрах от границы с РФ. В ОВА напомнили, что в области продолжается добровольная эвакуация из сел и городов, которые расположены так близко к России.
Информация от правоохранителей
Прокуратура же сообщила, что в результате атаки врага ранения получили двое мирных жителей.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)
"Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Впоследствии один из них, 71-летний мужчина, от полученных травм скончался. В поврежденном частном доме во время тушения пожара спасатели обнаружили останки, которые сейчас направлены для идентификации", - пишет Офис генерального прокурора.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато досудебное расследование.
Россияне убивают жителей Сумской области
На днях российская разведывательно-диверсионная группа проникла в Сумскую область. ДРГ расстреляла двух человек.
Также российские оккупанты обстреляли село Степок в Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта.
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