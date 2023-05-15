Россияне не имели значительных успехов в Бахмуте: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Купянск-Сватово 14 мая. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Масютовки (12 км северо-восточнее Купянска), Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), и на восточной окраине Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового).

Известный российский военный блоггер утверждал, что российские и украинские войска продолжают "вялые" бои между Новоселовским и Куземовкой (13 км северо-западнее Сватового), а части российской 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) создали первые рубежи обороны вдоль с. со стороны колеи возле Новоселовского.

Он также утверждал, что российские войска отошли из Новоселовского в неопределенную дату, поскольку населенный пункт разрушен и не стоит обороны, и подчеркнул, что российские войска до сих пор контролируют Куземовку.

Российские и украинские источники не сообщали ни о каких российских наземных атаках вблизи Кременной 14 мая. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, ссылаясь на командующего чеченским спецназом "Ахмат", опроверг информацию о том, что украинские силы прорвали российские оборонные рубежи вблизи Кременной, но признал, что украинские силы могли проводить боевые действия, диверсии и разведки в районе.

ISW не замечает утверждений или подтверждений значительной наступательной активности украинских войск вблизи Кременной.

Бои на Донбассе

По состоянию на 14 мая российские войска не добились дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска проводили неудачные наступательные операции в самом Бахмуте; в 9 км северо-западнее Бахмута вблизи Григоровки, Богдановки и Хромового; и в пределах 14 км юго-западнее Бахмута близ Белой Горы и Предтечино.

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин 13 мая заявил, что его боевики продвинулись в Бахмуте на 500 метров и украинские силы контролируют 1,78 квадратных километров города. Российский "военкор" утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

14 мая русские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили многочисленные российские атаки вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Представитель российской Южной группировки войск (Южного военного округа) Вадим Астафьев заявил, что российские войска препятствовали украинским силам провести разведку боевых действий возле Марьинки. Российский военный блоггер утверждал, что продолжаются бои у Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки) и Крутой Балки (4 км северо-восточнее Авдеевки), но линия фронта на участке фронта Авдеевка-Донецк остается неизменной.

14 мая российские войска не производили никаких подтвержденных наземных ударов в западной части Донецкой области. Представитель российской Восточной группировки войск (СВО) Александр Гордеев заявил, что российские войска сорвали попытку украинской разведывательной операции в неопределенном районе западной части Донецкой области.

"Южная ось"

14 мая российские войска продолжали обстрел районов к западу от Гуляйполя на юге Украины.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска пытаются использовать морские ракетоносцы, беспилотники-камикадзе и разведчики для отвлечения украинского ПВО.

Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что российские войска нанесли удары по Кизомису и Станиславу Херсонской области четырьмя управляемыми авиационными бомбами и ударили по Чернобаевке и Токаревке четырьмя боеприпасами. Южное оперативное командование также сообщило, что российские обстрелы повредили критическую инфраструктуру в Очаковской общине.

Оккупационный депутат Запорожской области Владимир Рогов 13 мая обнародовал кадры, как российская 127-я мотострелковая дивизия (5-я общевойсковая армия СВО) обстреливает из зажигательных боеприпасов район Гуляйполя. 14 мая Министерство обороны (МО) России заявило, что российские войска нанесли удар по украинскому составу боеприпасов вблизи города Николаева.