Россияне в Луганской области повесили мужчину за проукраинскую позицию, - ОВА

"Российские нелюди постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать. Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его казнили в родной Нижней Дуванке.

"При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Уверяю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет", - добавил Лысогор.

Преступления оккупантов на захваченных территориях

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "кадыровцы" постоянно пьют и издеваются над гражданским населением.

Также ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных представителями ЧВК "Вагнера". Силовикам, которых завезли на оккупированные территории из России, не удается их контролировать.