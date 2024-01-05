Россияне на левобережье Днепра возобновили использование бронетехники, - Гуменюк

"На левом берегу... они (силы РФ, - ред.) решились снова применять технику. До этого момента они все же очень на ней экономили, поскольку потеряли ее достаточно много", - заявила она.

По ее словам, украинские военные зафиксировали за минувшие сутки уже попытки россиян продвигать диверсионные и штурмовые группы при поддержке бронетехники.

"Итак, очевидно, что им удалось подтянуть туда определенные резервы... Они имели достаточно существенные потери: проводя 13-19 штурмов в сутки, они несли потери каждый раз", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что в течение последних трех дней фиксировалось по 8-9 штурмов со стороны захватчиков, а в эти сутки - шесть штурмов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация поразила четыре артиллерийских средства противника.

Потери России в войне в Украине к утру 5 января составили 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 артсистем и 40 единиц автотехники.

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