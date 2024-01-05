Россияне на левобережье Днепра возобновили использование бронетехники, - Гуменюк

Российские захватчики возобновили применение бронетехники на левобережье Днепра, хотя до этого они на ней экономили.
Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"На левом берегу... они (силы РФ, - ред.) решились снова применять технику. До этого момента они все же очень на ней экономили, поскольку потеряли ее достаточно много", - заявила она.
По ее словам, украинские военные зафиксировали за минувшие сутки уже попытки россиян продвигать диверсионные и штурмовые группы при поддержке бронетехники.
"Итак, очевидно, что им удалось подтянуть туда определенные резервы... Они имели достаточно существенные потери: проводя 13-19 штурмов в сутки, они несли потери каждый раз", - отметила Гуменюк.
Она добавила, что в течение последних трех дней фиксировалось по 8-9 штурмов со стороны захватчиков, а в эти сутки - шесть штурмов.
По данным Генштаба, украинские военные отразили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация поразила четыре артиллерийских средства противника.
Потери России в войне в Украине к утру 5 января составили 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 артсистем и 40 единиц автотехники.
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