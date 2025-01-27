По данным партизан, в 61-й ОБрМП ВС РФ были зафиксированы массовые случаи самоповреждений среди военнослужащих бригады. Зафиксированы случаи намеренного перелома конечностей и даже стрельбы в себя, чтобы выдать это за боевое ранение.

Цель этого проста - попасть в госпиталь и оказаться как можно дальше от линии фронта.

"Солдатам приходится идти на отчаянные меры, чтобы избежать участия в штурмах островов на Херсонщине. Жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив на успех заставляют их искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях", - пишет "АТЕШ".

Ситуация в Херсонской области

В декабре украинские военные сообщали, что почти вся островная часть Днепра в Херсонской области находится под огневым контролем ВСУ. Ежедневно российские войска осуществляют 5-7 попыток высадки на этой территории.

Несмотря на значительные потери во время атак на правый берег Херсонщины, оккупанты продолжают пытаться прорваться на этот участок.