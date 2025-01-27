Россияне ломают ноги и стреляются, чтобы не штурмовать острова в устье Днепра, - "АТЕШ"

Российские солдаты наносят сами себе травмы для того, чтобы попасть в госпиталь. Таким образом они пытаются избежать штурмов в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным партизан, в 61-й ОБрМП ВС РФ были зафиксированы массовые случаи самоповреждений среди военнослужащих бригады. Зафиксированы случаи намеренного перелома конечностей и даже стрельбы в себя, чтобы выдать это за боевое ранение.
Цель этого проста - попасть в госпиталь и оказаться как можно дальше от линии фронта.
"Солдатам приходится идти на отчаянные меры, чтобы избежать участия в штурмах островов на Херсонщине. Жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив на успех заставляют их искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях", - пишет "АТЕШ".
В декабре украинские военные сообщали, что почти вся островная часть Днепра в Херсонской области находится под огневым контролем ВСУ. Ежедневно российские войска осуществляют 5-7 попыток высадки на этой территории.
Несмотря на значительные потери во время атак на правый берег Херсонщины, оккупанты продолжают пытаться прорваться на этот участок.
Также сообщалось, что российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.
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