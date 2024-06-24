Россияне критикуют Минобороны РФ за действия ПВО в Крыму, - ISW

Россияне критикуют власти РФ за то, что они не использовали сирены воздушной тревоги для предупреждения гражданских об опасности.

Несколько российских военных блоггеров критиковали свою власть за то, что они не обнаружили и не уничтожили все ракеты до того, как они подошли к Севастополю, а также за то, что они не смогли построить укрытие у пляжа.

Кадры и изображения свидетельствуют о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину, отметили в Институте. Кроме того, власти РФ безответственно поощряли российский туризм в Крым, в то время как российские военные продолжают использовать полуостров как тыловой район.

"Российские военные, вероятно, целенаправленно размещают законные военные цели вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдержать украинские удары", – говорится в отчете.

В ISW напомнили, что ранее было зафиксировано использование российскими войсками Запорожской атомной электростанции и школ на оккупированной материковой части Украины для прикрытия своей военной техники.

Аналитики института пришли к выводу, что Россия, вероятно, нарушает свои нормы применения международного гуманитарного права, согласно которым "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них".