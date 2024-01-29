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Россияне в Кременной расстреляли семью из трех человек, - СМИ

Кременная, Понедельник 29 января 2024 17:58
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Россияне в Кременной расстреляли семью из трех человек, - СМИ Архивное фото: Россияне в Кременной расстреляли семью из трех человек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные в пятницу, 26 января, расстреляли семью из трех человек в оккупированном городе Кременная Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что тела 60-летней Натальи Бурлуцкой, ее 37-летней дочери Аллы Бурлуцкой и 41-летнего мужа Аллы Андрея Рубана с огнестрельными ранениями нашли в оккупированном городе Кременная Луганской области на переулке Ленина 26 января.

"Об этом рассказали источники ASTRA и дальние родственники убитой семьи. У 37-летней Аллы осталась 18-летняя дочь Виктория", - пишет издание.

Мотивы убийства неизвестны

СМИ уточняет, что по подозрению в расстреле мирных граждан задержали 33-летнего военнослужащего в/ч 12271 Фидана Хаерзаманова.

В бегство подались его сослуживцы, а именно 30-летний Игорь Дмитриев и 39-летний Азамат Гареев. Мотивы расстрела семьи неизвестны.

Россияне убивают людей на оккупированных территориях

27 октября представители Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированной Волновахе расстреляли семью, состоящую из девяти человек.

Также в мае 2023 года двое вооруженных военных РФ, в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию домовладения жителя временно оккупированного села Новая Збурьевка Херсонской области и убили его.

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