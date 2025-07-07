Россияне бросили силы на Покровск: Генштаб обновил данные по боям на фронте

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Бунякино, Петрушевка, Покровка, Белая Береза, Турья, Бачевск, Хутор Михайловский, Порозок, Клюсы, Ромашково Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили четыре вражеских атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла пять ударов, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг осуществил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг семь раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и в сторону Кутьковки, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку в районе Голубовки, получили отпор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки и Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Марково, Предтечино и Белой Горы. Подразделения Сил обороны отбили все четыре атаки.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Дилиевки. Три штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 40 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лисовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 37 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще восемь боестолкновений в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье.

На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки, еще одну атаку противника украинские защитники уже отбили.

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки, в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки. Авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Приморскому.

На Приднепровском направлении авиаудару подвергся населенный пункт Казацкое.