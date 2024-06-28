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Россияне "Искандером" ударили по Одесской области: фото последствий

Фото: РФ атаковала Одесскую область "Искандером" 28 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска баллистикой атаковали Одесскую область 28 июня. Стали известны последствия атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Сегодня днем ​​враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области", - говорится в сообщении.

В результате попадания, по данным военных, загорелось пшеничное поле.

"Пожар ликвидируют. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Ущерб уточняется", - добавляют в Силах обороны.

 

Последствия обстрела Одесской области 28 июня (t.me/SJTF_Odes)

 

 

Обстрел Одесской области

28 июня, около 12:00, в Одессе прогремел взрыв.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. На тот момент в регионе объявили воздушную тревогу.

Потом в Воздушных силах рассказали об ударе баллистической ракетой по региону, анонсировав другие подробности обстрела дать позже.

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