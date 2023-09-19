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Россияне "Искандерами" обстреляли село в Донецкой области: есть раненые, разрушены дома

Фото: Последствия обстрела Донецкой области (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 19 сентября, атаковали село в Донецкой области ракетами "Искандер". В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Около 15:00 оккупационные войска накрыли огнем село Петропавловка Волновахского района. 

По предварительным данным, россияне атаковали населенный пункт тремя ракетами "Искандер" и одной - "Х-35".

Пострадавшие и разрушения

В прокуратуре уточнили, что от попадания средств поражения по одной из улиц села получили ранения четверо селян.

Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Среди пострадавших семья: 58-летние муж и жена и сын 30 лет. На момент атаки семья находилась в собственном доме, а сосед попал под обстрел возле их дома.

Кроме того, повреждены 6 частных домов, гаражи, хозяйственная постройка и ангар. Правоохранителями уже начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Недавно оккупанты обстреляли частный дом в пгт Пивничное (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

После этого в Красногоровке в Донецкой области русские военные обстреляли здание молитвы одной из местных церквей. В результате атаки пострадала женщина, которую госпитализировали.

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