Россияне "Искандерами" обстреляли село в Донецкой области: есть раненые, разрушены дома

Российские войска сегодня, 19 сентября, атаковали село в Донецкой области ракетами "Искандер". В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Около 15:00 оккупационные войска накрыли огнем село Петропавловка Волновахского района.
По предварительным данным, россияне атаковали населенный пункт тремя ракетами "Искандер" и одной - "Х-35".
В прокуратуре уточнили, что от попадания средств поражения по одной из улиц села получили ранения четверо селян.
Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Среди пострадавших семья: 58-летние муж и жена и сын 30 лет. На момент атаки семья находилась в собственном доме, а сосед попал под обстрел возле их дома.
Кроме того, повреждены 6 частных домов, гаражи, хозяйственная постройка и ангар. Правоохранителями уже начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.
Недавно оккупанты обстреляли частный дом в пгт Пивничное (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.
После этого в Красногоровке в Донецкой области русские военные обстреляли здание молитвы одной из местных церквей. В результате атаки пострадала женщина, которую госпитализировали.
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