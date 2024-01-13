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Россияне хотят завалить мусором оккупированный Донбасс, - ЦНС

Фото: Оккупанты инициируют экологическую катастрофу на Востоке Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация планирует построить ряд свалок на временно оккупированных землях Востока Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, шесть таких свалок враг планирует создать на оккупированных территориях Луганской области, еще три в Донецкой. Свозить мусор туда планируют не только с оккупированных территорий, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. 

Заметим, что враг уже практикует вывоз мусора из Ростовской области на оккупированные территории Донецкой области, одновременно отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи Ростова из-за протестов местных жителей.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о перемещении техники врага и местах накопления его ГСМ и складов оружия, чтобы помочь Силам Обороны освободить ваш родной край и не допустить экологической катастрофы", - отметили в центре.

Ситуация на оккупированной части Украины

Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев в "ЛНР" оккупанты хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей.

Также российские террористы планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области в застенку.

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