Россияне не хотят покидать утраченные позиции на юге и продолжают штурмы, - Маляр

"По тем населенным пунктам, которые уже были освобождены, враг не хочет их покидать. И они продолжают вести эту борьбу. Поэтому, если мы говорим о Работино, то те позиции, которые уже нами заняты и где мы закрепились, то нам все равно приходится эти районы защищать от вражеских штурмов. Потому что они хотят вернуть утраченные позиции", - сказала она.

Кроме того, Маляр отметила, что есть и направления, где Вооруженные силы постепенно, но продвигаются. Это касается, в частности, Мелитопольского направления.

Ситуация на юге

Украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они также ведут наступательные действия к югу от Бахмута. Наши воины имели частичный успех в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Между тем, военные эксперты считают, что ВСУ могут скоро освободить Клещиевку.

К тому же, недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Силы обороны выбивают противника с юга Украины. Их цель - зачистить полосу от левого берега минимум на 10-15 км.

Детальнее о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.