Как пишет агентство, россияне хотят захватить шахту, поскольку она важна для металлургической промышленности Украины. Эта шахта расположена примерно в 10 км к западу от центра города. На ней добывают особый вид угля, необходимый для производства коксового угля.

Как заявил Reuters глава ассоциации металлургов Украины Александр Каленков, потеря Покровской шахты может привести к падению производства стали.

"Мы могли бы произвести до 7,5 миллионов тонн стали до конца года, а на следующий год мы планировали увеличить производство до более чем 10 миллионов", - сказал Каленков.

По словам Каленкова, это также приведет к росту производственных издержек для металлургов.

"Импорт, конечно, будет, но его будет недостаточно", - заявил он.

В Покровске находится одна из крупнейших шахт Украины по добыче коксового угля - шахтоуправление "Покровское". Эта шахта является ключевым предприятием региона, специализируется на добыче высококачественного коксующегося угля, используемого в металлургической промышленности для производства стали.

"Покровская" - одна из самых крупных в Украине, и его продукция имеет стратегическое значение, обеспечивая металлургические комбинаты необходимым сырьем. Предприятие работает с глубокими пластами угля, требующими современных технологий и оборудования для добычи.