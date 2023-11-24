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Россияне не хотят ехать на войну, их жены готовят обращение к Путину (перехват)

Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жены мобилизованных военнослужащих Российской Федерации хотят обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не отправлять их мужей на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Ну че не можем, никто концов найти, уже и куратору звонили, уже кому только не звонили и кому только не писали", - жалуется жена оккупанта.

Другая женщина сказала, что они хотят записать видеообращение с просьбой не отправлять их мужей на войну в Украину.

Однако по их словам, чиновники и другие ответственные лица просто не реагируют на их обращения. В конце концов они пришли к выводу, что нужно готовить обращение к Путину и представителю губернатора Ямала (Ямало-Ненецкий автономный округ - ред.).

Преследование жен оккупантов

Напомним, ранее стало известно, что российские силовики начали активно преследовать родственниц солдат, выступающих против мобилизации и требующих вернуть оккупантов домой.

В частности, в СМИ писали, что в ряде регионов РФ силовики приходили с визитами к родственникам военных.

Недавно власти Москвы не стали согласовывать митинг дружин российских солдат, требующих возвращения мужчин с войны против Украины.

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