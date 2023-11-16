Боятся новых протестов? В РФ силовики "взялись" за противниц мобилизации

Силовики РФ снова начали активно преследовать недовольных родственниц российских захватчиков. При организации митингов в соцсетях им угрожают расправой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как стало известно, российские силовики пришли с визитами к нескольким родственницам мобилизованных из Кемеровской области и Красноярского края из-за их участия в чатах, где обсуждается кампания за возвращение оккупантов домой.

В Красноярском крае родственницы захватчиков жалуются на прессинг силовиков, сообщая, что те приходят к ним домой, звонят и угрожают ответственностью по статье "экстремизм".

В Кемеровской области из-за малого количества желающих присоединиться к акции женщины решили вообще не подавать заявку на митинг. Впрочем, это не остановило силовиков, и те решили коренным образом пресечь все проявления несогласия с властями РФ.

В частности, известно как минимум о шести случаях визитов силовиков за вчерашний день в разных населенных пунктах области. Родственникам оккупантов вынесли предупреждение о штрафах за участие в несанкционированных акциях. Некоторых заставили показать телефоны и подписки в приложении "Телеграм".

После этого чат родственниц мобилизованных из Кемерова был изъят.

Накануне в аналогичном Телеграм-канале в Новосибирске была опубликована информация о митинге за возвращение захватчиков домой. Впрочем, на следующий день там появился ответ местных властей с отказом и припиской - "нарушают принципы законности".

Такие же отказы получили родственники оккупантов из Санкт-Петербурга. В Москве же ожидают одобрения митинга.