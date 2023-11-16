Боятся новых протестов? В РФ силовики "взялись" за противниц мобилизации
Силовики РФ снова начали активно преследовать недовольных родственниц российских захватчиков. При организации митингов в соцсетях им угрожают расправой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как стало известно, российские силовики пришли с визитами к нескольким родственницам мобилизованных из Кемеровской области и Красноярского края из-за их участия в чатах, где обсуждается кампания за возвращение оккупантов домой.
В Красноярском крае родственницы захватчиков жалуются на прессинг силовиков, сообщая, что те приходят к ним домой, звонят и угрожают ответственностью по статье "экстремизм".
В Кемеровской области из-за малого количества желающих присоединиться к акции женщины решили вообще не подавать заявку на митинг. Впрочем, это не остановило силовиков, и те решили коренным образом пресечь все проявления несогласия с властями РФ.
В частности, известно как минимум о шести случаях визитов силовиков за вчерашний день в разных населенных пунктах области. Родственникам оккупантов вынесли предупреждение о штрафах за участие в несанкционированных акциях. Некоторых заставили показать телефоны и подписки в приложении "Телеграм".
После этого чат родственниц мобилизованных из Кемерова был изъят.
Накануне в аналогичном Телеграм-канале в Новосибирске была опубликована информация о митинге за возвращение захватчиков домой. Впрочем, на следующий день там появился ответ местных властей с отказом и припиской - "нарушают принципы законности".
Такие же отказы получили родственники оккупантов из Санкт-Петербурга. В Москве же ожидают одобрения митинга.
Однако следует отметить, что далеко не все родственники оккупантов выступают за возвращение захватчиков домой. Многие женщины, напротив, поощряют террористов совершать зверства на территории Украины.
Так, женщина одного из российских оккупантов, находившегося на позициях под Харьковом, позволила своему мужу убивать и пытать украинских детей.
Жена другого российского военного во время телефонного разговора с ним радостно рассказывала, как он убивает людей в Украине.