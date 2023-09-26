Россияне хотят вывезти часть жителей Горловки: вместо них поселят окупантов, - ЦНС

Отмечается, что оккупанты готовятся вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей. Людей должны вывезти на территорию страны-агрессора.

Захватчики пытаются преподнести это как заботу о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки.

На место выселенных людей россияне планируют расквартировать своих военных.

Депортация украинцев в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует граждан Украины с оккупированных территорий. В частности, с конца мая по первые числа июня в Ростовскую область РФ вывезли 600 украинцев из временно оккупированных регионов.

При этом активнее всего россияне "эвакуируют" украинских детей. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Только в августе сообщалось, что захватчики вывезли 450 детей с оккупированных территорий в РФ.

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