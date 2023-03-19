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Россияне из "Града" атаковали Запорожскую область: есть жертвы

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Запорожская область, Воскресенье 19 марта 2023 16:37
Россияне из "Града" атаковали Запорожскую область: есть жертвы Фото: россияне атаковали Запорожскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 марта, военные Российской Федерации используя "Град" обстреляли территорию Запорожской области. В результате атаки три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

"Сегодня враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе", - заявили в администрации.

По данным ОВА, российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения, пока им оказывается помощь.

"Опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает. Враг не имеет успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев", - отметили в Запорожской администрации.

Напомним, сегодня россияне по артиллерии обстреляли поселок в Херсонской области.

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