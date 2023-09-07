Россияне обстреляли Никополь из артиллерии, двое раненых
Российские захватчики в очередной раз обстреляли город Никополь из ствольной артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепропетровской областной прокуратуры Telegram.
В результате российской атаки осколочные ранения получили двое местных жителей - 57-летний мужчина и 52-летняя женщина.
Кроме того, из-за обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль, гараж и линии электропередач.
К тому же прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Россияне обстреляли Никополь из артиллерии (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Ситуация в Днепропетровской области
Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр.
Чаще всего под обстрелы попадает Никополь и район. В результате обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.
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