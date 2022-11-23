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Россияне готовятся к обороне: в ГУР рассказали о ситуации на Крымском полуострове

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова. Также производят позиционные районы на севере Джанкойского района.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам представителя ГУР Андрея Черняка, разведка не фиксирует эвакуации россиян с севера Крымского полуострова.

"Однако мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ", - пояснил Черняк.

Также представитель ГУР отметил, что большинство россиян, бегущих из Херсонской области и Запорожья, пытаются сразу попасть на территорию России, а не Крыма, поскольку понимают, что полуостров вернется в Украину.

Черняк добавил, что оккупанты пытаются держать собственные корабли Черноморского флота и военную технику под постоянным покрытием ПВО, надеясь, что это хоть как-то "сможет спасти их от курения в запрещенных местах и несоблюдение правил безопасности".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным британской разведки, российские военные становятся более уязвимыми в районе Сватового Луганской области.

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