Россияне готовятся к новым массированным атакам и ведут разведку, - Гуменюк

"Враг проводит разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих атак, которые, по всей вероятности, будет враг применять. Потому что есть получение новой партии "Шахедов", есть потенциал ракетный", - сказала спикер.

По ее словам, оккупанты часто наносят дроновые и ракетные атаки, когда не достигают успехов на фронте, а в своих пропагандистских ресурсах это подают как "победы".

"В настоящее время на боевом дежурстве в Черном море 6 кораблей, среди которых остался один подводный ракетоноситель. Это усложненная работа для противовоздушной обороны, но не невозможно. Четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению", - добавила Гуменюк.

Она объснила, что другие носители ракет врага заведены в пункты базирования, в том числе из-за погоды, поскольку ожидается шторм.

Массированные атаки РФ

Следует отметить, что россияне с конца апреля почти ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе и ракетами разного типа. Оккупанты стали чаще использовать аэробалистические ракеты "Кинжал" и баллистическое вооружение.

В частности, вчера оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, силы ПВО сбили 41 из них.

Также напомним, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина сообщил, что Россия в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.