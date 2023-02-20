RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне готовятся к какой-то дате и накапливают резервы в Луганской области, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Александр Белоус

Российские войска продолжают накапливать резервы на территории Луганской области. Не исключено, что готовится большое наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, ситуация тяжелая, но контролируемая силами обороны. "Враг и дальше увеличивает понемногу обстрелы наших позиций. Горячее всего, наверное, в направлении Кременной. Кременная и Белогоровка. В направлении Сватово наши силы более уверенно держат позиции", - сказал он.

Гайдай сообщил о большом накоплении российских сил на луганском направлении. "У нас есть информация, что огромное количество личного состава они накопили на нашем участке и техники также. Возможно, они держат до какой-то даты, возможно, что-то готовят особенное", - заявил глава Луганской ОВА.

В то же время, военное командование украинских сил заранее готовит определенные шаги, чтобы не дать возможности полномасштабного наступления, отметил Гайдай.

Напомним, русская армия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины. Это Угледар, Кременная и Бахмут. Потери россиян остаются высокими

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна России против Украины