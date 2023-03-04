ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне готовятся к фейковым "выборам" в Запорожской области, - Федоров

Новина українською →
Запорожская область, Суббота 04 марта 2023 19:25
Россияне готовятся к фейковым "выборам" в Запорожской области, - Федоров Фото: городской голова Мелитополя Иван Федоров (1news.zp)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупационные власти намерены провести псевдовыборы на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Оккупанты активно готовятся к фейковым "выборам". Появляются новые гауляйтеры, которые будут отвечать за "выборы", появляются постановления их "центральной избирательной комиссии" о том, что они хотят проводить "выборы". И "административно-территориальный" устройство" - это очередной этап подготовки к "выборам", точнее видимости выборов", - сказал Федоров.

Мэр отметил, что захватчики могут провести фейковые "выборы" в любую минуту.

Напомним, вчера, 3 марта,захватчики оккупированной части Запорожской области перенесли "столицу" региона в Мелитополь. При этом они "разделили" захваченный регион на 16 административных единиц.

По словам Федорова, это говорит о начале капитуляции русских войск в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Запорожская область
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным