Россияне готовят теракты в храмах на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину, - Верещук

Российские оккупанты планируют совершить террористические в храмах на временно оккупированных территориях во время празднования Рождества, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в эфире телемарафона.

"Они хотят совершить теракты во дворах храмов, где будут большие скопления людей, и обвинить в этом украинскую власть и украинскую армию. Мы понимаем это, поэтому действуем превентивно. Мы предупреждаем наших людей и объясняем им опасность таких действий со стороны врага", - сказала она.

Верещук призвала украинцев не верить ни одному слову страны-агрессора, а также, по возможности, не идти в храмы в регионах, где продолжаются обстрелы, поскольку захватчики будут использовать людей как объект террористических атак.

Министр добавила, что информация о возможных намерениях россиян совершить теракты в храмах на оккупированных территориях на Рождество была получена из разведывательных источников.

Напомним, что ранее Верещук сообщила, что Россия может готовить теракты в храмах на оккупированных территориях на Рождество.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских защитников на Донбассе.

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