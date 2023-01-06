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Россия готовит теракты. Украинцев в оккупации предупреждают об опасности

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Пятница 06 января 2023 11:31
Россия готовит теракты. Украинцев в оккупации предупреждают об опасности Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты могут готовить террористические акты в храмах на оккупированных территориях в период празднования Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", - написала она.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских бойцов на Донбассе и подобраться поближе к нашим позициям.

США также скептически относятся к предложению РФ о "рождественском перемирье".

Добавим, что разведывательная группа InformNapalm также отмечала, что целью временного перемирия может быть кровавый теракт с подрывом храмов на Рождество.

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Рождество Ирина Верещук Война России против Украины
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